Хижняк у фіналі, медальні сподівання висотниць та синхроністок: розклад Олімпіади 7 серпня
Джерело:24 канал
У суботу, 7 серпня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть аж 40 представників України. Це рекордне представництво наших спортсменів за усіх змагальні дні.
Причому одразу 29 із них матимуть змогу посперечатись за медалі Олімпіади у фіналах. Чи не найбільше буде представництво в України у веслуванні на байдарках і каное – 8 спортсменів. Стільки ж виступатиме в командних змаганнях із артистичного плавання та художньої гімнастики.
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У фіналі зі стрибків у висоту змагатимуться одразу три українські легкоатлетки, які входять до десятки найсильніших спортсменок світового рейтингу в цій дисципліні - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Також фінал за звання Олімпійського чемпіона проведе боксер Олександр Хижняк.
Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 7 серпня
- 00:00. Легка атлетика: марафон. Дарія Михайлова, Вікторія Калюжна, Євгенія Прокоф'єва
- 03:37. Веслування на каное. Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (півфінал, 500 метрів, двійка)
- 03:44. Веслування на каное. Павло Алтухов, Юрій Вандюк (півфінал, 1000 метрів, одиночка)
- 04:00. Художня гімнастика. Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська (кваліфікація, командне багатоборство)
- 04:00. Стрибки у воду. Олексій Середа (півфінал, вишка, 10 метрів)
- 04:14. Веслування на байдарках. Марія Повх, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова, Марія Кічасова-Скорик (півфінал, 500 метрів, четвірка)
- 05:30. Художня гімнастика. Маріола Боднарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк, Марія Височанська (кваліфікація, командне багатоборство)
- 08:36. Сучасне п'ятиборство: плавання. Павло Тимощенко
- 08:45. Бокс. Олександр Хижняк (фінал, до 75 кг)
- 09:20. Художня гімнастика. Вікторія Онопрієнко, Христина Погранична (фінал, індивідуальне багатоборство)
- 09:45. Сучасне п'ятиборство: фехтування. Павло Тимощенко
- 09:45. Велоспорт. Олена Старікова (1/8 фінал, спринт)
- 13:30. Артистичне плавання. Команда, фінал (Марина Алексіїва, Вадислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно)
- Не раніше 12:50. Вільна боротьба. Оксана Лівач (втішна сутичка за вихід до "бронзового" фіналу)
- 13:35. Легка атлетика: стрибки у висоту. Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх (фінал)