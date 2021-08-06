Хижняк у фіналі, медальні сподівання висотниць та синхроністок: розклад Олімпіади 7 серпня

У суботу, 7 серпня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть аж 40 представників України. Це рекордне представництво наших спортсменів за усіх змагальні дні.

Причому одразу 29 із них матимуть змогу посперечатись за медалі Олімпіади у фіналах. Чи не найбільше буде представництво в України у веслуванні на байдарках і каное – 8 спортсменів. Стільки ж виступатиме в командних змаганнях із артистичного плавання та художньої гімнастики.

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У фіналі зі стрибків у висоту змагатимуться одразу три українські легкоатлетки, які входять до десятки найсильніших спортсменок світового рейтингу в цій дисципліні - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Також фінал за звання Олімпійського чемпіона проведе боксер Олександр Хижняк.

Розклад українців на Олімпіаді в Токіо 7 серпня