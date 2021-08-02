Чи зможе Бех-Романчук повторити успіх чоловіка, час Беленюка: розклад Олімпіади 3 серпня

У вівторок, 3 серпня, відбудеться розіграш чергових медалей на Олімпіаді в Токіо . Українські атлети продовжують боротьбу за нагороди.

3 серпня у нас чотири надії на медалі – найближче до нагороди перебуваж Алла Черкасова, яка виступить в бронзовому фіналі у вільній боротьбі. У кваліфікації також стартують Жан Беленюк та Ірина Коляденко, які мають хороші шанси на медалі.

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У легкій атлетиці медалі розіграють в жіночих стрибках в довжину, де вболіваємо за віцечемпіонку світу Марину Бех-Романчук. Вона вийшла у фінал з 10-м результатом.

Календар виступів українців 2 серпня

3:44. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки, каное-двійка. Півфінал Павло Алтухов / Дмитро Янчук. Фінал в 5:53

4:00. Легка атлетика. Жінки, 400 м. Кваліфікація. Тетяна Мельник

4:50. Легка атлетика. Жінки, стрибки в довжину. Фінал. Марина Бех-Романчук

5:37. Легка атлетика. Чоловіки, 200 м. Кваліфікація. Сергій Смелик

Після 6:00. Вільна боротьба. До 62 кг. 1/8 фіналу. Ірина Коляденко

Після 7:00. Греко-римська боротьба. До 67 кг. 1/8 фіналу. Парвіз Насібов

Після 7:00. Греко-римська боротьба. До 87 кг. 1/8 фіналу. Жан Беленюк

11:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки, бруси. Фінал. Петро Пахнюк

13:00. Кінний спорт. Стрибки, кваліфікація. Олександр Продан

13:30. Артистичне плавання. Технічна програма. Березня Федина / Анастасія Савчук

14:40. Легка атлетика. Чоловіки, ядро. Кваліфікація. Ігор Мусієнко

14:55. Вільна боротьба. До 68 кг. Бронзовий фінал. Алла Черкасова

Всього в цей день будуть розіграно 28 комплектів медалей у 8 видах спорту.