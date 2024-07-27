Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 28 липня

В Парижі стартувала Олімпіада-2024, яка проходить раз на чотири роки. Вашій увазі - розклад змагань другого дня Олімпійських ігор та перелік спортсменів з України, які виступлять.

26 липня в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.

До теми Олімпійські ігри-2024: все, що варто знати про головні спортивні змагання в Парижі

Розклад на 28 липня

У неділю, 28 липня, відбудеться другий насичений олімпійський день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 25-х видах спорту. Із них вісім будуть медальними:

фехтування, особиста шпага (чоловіки)

фехтування, особиста рапіра (жінки)

стрільба з лука, команди (жінки)

стрільба з пневматичного пістолета 10 метрів (чоловіки/жінки)

плавання, брас 100 метрів (чоловіки)

плавання, комплекс 400 метрів (чоловіки)

плавання, батерфляй 100 метрів (жінки)

дзюдо, до 66 кілограмів (чоловіки)

дзюдо, до 52 кілограмів (жінки)

гребний слалом, байдарки-одиночки (жінки)

скейтбординг, стріт (жінки)

велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (жінки)

Україна на Олімпійських іграх 28 липня буде представлена у семи видах спорту. Єдиним медальним змаганням за участю наших буде майнтінбайк. У змаганнях крос-кантрі виступить Яна Беломоїна.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 28 липня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 11:00 Дзюдо, до 66 кг (ч) Кубаничбек Айбек Уулу – Богдан Ядов 12:15 Стрільба, пневматичний пістолет 10 м (ч) Сергій Куліш 12:30 Настільний теніс, одиночний розряд (ж) Маргарита Песоцька – Ораван Парананг 13:00 Теніс, одиночний розряд (ж) Еліна Світоліна – Моюка Учідзіма

Ангеліна Калініна – Аранча Рус

Лулу Радовчич – Марта Костюк

Лаура Пігоссі – Даяна Ястремська 13:00 Теніс, парний розряд (ж) Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Сінь Ю Ван / Сайсай Чжен

Магда Лінетт / Аліція Росольська – Марта Костюк / Даяна Ястремська 15:10 Велоспорт, маунтінбайк крос-кантрі (ж) Яна Беломоїна 15:50 Бадмінтон, одиночний розряд (ж) Грегорія Тун'юн – Поліна Бугрова 16:30 Гребний слалом, байдарки-одиночки (ж) Вікторія Ус

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Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах: