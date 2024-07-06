Англія та Нідерланди за крок від півфіналу: розклад матчів Євро-2024 на 6 липня

В Німеччині наближається до завершення чемпіонат Європи 2024 з футболу. Дев'ятнадцятий ігровий день подарує вболівальникам битву непоступливих Англії та Швейцарії, а також одних з найбільш результативних збірних турніру.

У суботу, 6 липня, на Євро-2024 завершиться стадія 1/4 фіналу. Першими півфіналістам змагання стали Іспанія та Франція, а тепер черга визначити склад іншої пари 1/2 фіналу, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Англія – Швейцарія

Час: 19:00

Місто: Дюссельдорф

Суддя: Даніеле Орсато (Італія)

Де дивитись: Megogo, Суспільне

Англія не вражає своєю грою на Євро, але залишається одним з головних фаворитів на трофей. При цьому на першій стадії плей-оф підопічні Саутгейта були за крок від вильоту від Словаччини.

Ситуацію врятував диво-гол Беллінгема у компенсований час та точний удар Кейна головою в екстратаймі. Наступний суперник англійців буде ще більш непоступливим.

Швейцарія впевнено залишила позаду себе Угорщину та Шотландію, а також ледь не обіграла німців. Втім найбільш яскраве враження "нейтрали" справили в 1/8 фіналу проти Італії. Чинні поки що чемпіони Європи були без проблем обіграні командою Якіна.

До гри проти Англії Швейцарія підходить без кадрових втрат. У суперника ж є дві проблеми. Шоу досі не готовий вийти з перших хвилин, а Гуехі перебрав карток.

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Нідерланди – Туреччина

Час: 22:00

Місто: Берлін

Суддя: Клеман Тюрпен (Франція)

Де дивитись: Megogo, Суспільне

Нідерланди та Туреччина є одними з найбільш яскравих команд турніру в плані атаки. Кожна зі збірних забила по 7 голів у перших чотирьох зустрічах. Особливо вразили виступи команд в 1/8 фіналу.

"Помаранчеві" не помітили Румунію, відправивши у ворота кривдника України три "сухих" м'ячі. У свою чергу Туреччина дала супербій Австрії та не пустила амбітну команду Рангніка у чвертьфінал.

Тепер же ці дві веселі команди мають визначити долю путівки в 1/2 фіналу. Фаворитом буде збірна Нідерландів, але команда Кумана вже мала проблеми з андердогами в групі. Польща була обіграна лише завдяки пізньому голу, а австрійцям "ораньє" взагалі програли.

Кадрова ситуація перед битвою у Берліні куди краща у голандців. Куман може розраховувати на всіх гравців із заявки, тоді як у Монтелли випали одразу три важливі гравці. Через дискваліфікації матч пропустять Демірал, Юксек та Кокчу.