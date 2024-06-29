Старт 1/8 фіналу: розклад матчів Євро-2024 на 29 червня
В Німеччині продовжується чемпіонат Європи 2024 з футболу. Після дводенної паузи турнір порадує фанатів першими дуелями у плей-оф, де зіграють дві топ-збірні.
У суботу, 29 червня, на Євро-2024 розпочинається стадія 1/8 фіналу. У перший день першого раунду плей-оф заплановано два матчі, повідомляє 24 Канал.
До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця
Швейцарія – Італія
Час: 19:00
Місто: Берлін
Суддя: Шимон Марчіняк (Польща)
Де дивитись: Megogo
Чинні чемпіони Європи провели дуже сірий груповий раунд, де особливо не вразили у жодному матчі. Перемога над албанцями вийшла натужною, Іспанії програли без шансів, а нічию з Хорватією вирвали лише у компенсований час.
Швейцарці навпаки виглядали потужно в групі А. Підопічні Якіна на класі переграли угорців, розписали нічию з Шотландією та ледь не виграли у господарів турніру Німеччини. Лише пізній гол Фюллькруга змістив "нейтралів" з першого місця.
До бою з Італією швейцарці підходять без правого вінгера Відмера, який перебрав жовтих карток. У суперника з тієї ж причини не зіграє основний центрбек Калафіорі. Загалом ця пара виглядає як найбільш рівна 1/8 фіналу, тому далі може пройти будь-яка з команд.
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Німеччина – Данія
Час: 22:00
Місто: Дортмунд
Суддя: Майкл Олівер (Англія)
Де дивитись: Megogo
Німці солідно починали домашній Євро, винісши Шотландію (5:1) та Угорщину (2:0). Проте із міцною Швейцарією у команди Нагельсманна почали проблеми, нічию вдалось врятувати лише у компенсований час.
Зрештою перемога у квартеті направила німців у складну сітку з іспанцями, португальцями та французами. Але Данія у цій компанії виглядає непоганим варіантом.
Скандинави особливо нічим не вразили в групі, розписавши нічиї зі Словенією, Англією та Сербією. У грі з німцями Данії треба стрибнути вище голови, щоб розраховувати на успіх.
Допомогти у цьому скандинавам можуть проблеми Бундестім у центрі захисту. Та перебрав жовтих карток, а Рюдігер отримав травму. Ймовірно, в основі вийдуть дублери Шлоттербек та Антон. У данців теж є одна втрата, забагато карток в групі набрав хавбек Х'юлманд.