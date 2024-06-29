Старт 1/8 фіналу: розклад матчів Євро-2024 на 29 червня

В Німеччині продовжується чемпіонат Європи 2024 з футболу. Після дводенної паузи турнір порадує фанатів першими дуелями у плей-оф, де зіграють дві топ-збірні.

У суботу, 29 червня, на Євро-2024 розпочинається стадія 1/8 фіналу. У перший день першого раунду плей-оф заплановано два матчі, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Швейцарія – Італія

Час: 19:00

Місто: Берлін

Суддя: Шимон Марчіняк (Польща)

Де дивитись: Megogo

Чинні чемпіони Європи провели дуже сірий груповий раунд, де особливо не вразили у жодному матчі. Перемога над албанцями вийшла натужною, Іспанії програли без шансів, а нічию з Хорватією вирвали лише у компенсований час.

Швейцарці навпаки виглядали потужно в групі А. Підопічні Якіна на класі переграли угорців, розписали нічию з Шотландією та ледь не виграли у господарів турніру Німеччини. Лише пізній гол Фюллькруга змістив "нейтралів" з першого місця.

До бою з Італією швейцарці підходять без правого вінгера Відмера, який перебрав жовтих карток. У суперника з тієї ж причини не зіграє основний центрбек Калафіорі. Загалом ця пара виглядає як найбільш рівна 1/8 фіналу, тому далі може пройти будь-яка з команд.

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Німеччина – Данія

Час: 22:00

Місто: Дортмунд

Суддя: Майкл Олівер (Англія)

Де дивитись: Megogo

Німці солідно починали домашній Євро, винісши Шотландію (5:1) та Угорщину (2:0). Проте із міцною Швейцарією у команди Нагельсманна почали проблеми, нічию вдалось врятувати лише у компенсований час.

Зрештою перемога у квартеті направила німців у складну сітку з іспанцями, португальцями та французами. Але Данія у цій компанії виглядає непоганим варіантом.

Скандинави особливо нічим не вразили в групі, розписавши нічиї зі Словенією, Англією та Сербією. У грі з німцями Данії треба стрибнути вище голови, щоб розраховувати на успіх.

Допомогти у цьому скандинавам можуть проблеми Бундестім у центрі захисту. Та перебрав жовтих карток, а Рюдігер отримав травму. Ймовірно, в основі вийдуть дублери Шлоттербек та Антон. У данців теж є одна втрата, забагато карток в групі набрав хавбек Х'юлманд.