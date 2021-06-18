Англія та Хорватія можуть достроково вийти у плей-офф: розклад матчів Євро-2020 18 червня

У п'ятницю, 17 червня, у другому раунді плей-офф Євро-2020 з футболу зіграють клуби з групи D та E. Розклад матчів та де їх дивитися в Україні – читайте на Спорт24.

Швеція – Словаччина

Перший матч 18 червня, в рамках 2 туру групового етапу ЧЄ, відбудеться в Росії на "Газпром Арені". О 16:00 за київським часом на поле вийдуть збірні команди Швеції та Словаччини, що представляють групу Е.

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Незважаючи на те, що шведи і словаки вважаються міцними європейськими збірними, в даній парі є однозначний фаворит – Швеція.

Хорватія – Чехія

18 червня о 19:00 пройде друга гра цього дня. На "Хемпден Парк" в Глазго Хорватія прийматиме Чехію.

Незважаючи на те, що підопічні Златко Даліча є фіналістами крайнього чемпіонату світу, букмекер вірить в їх силу. Якщо ж вірити котируванням, команди мають приблизно рівні шанси на те, щоб взяти 3 очки. Нічого дивного в цьому немає, адже склад балканців після світової першості здорово змінився, і не в кращу сторону.

Англія – Шотландія

Остання гра 18 червня на першості Європи пройде на легендарному стадіоні – "Уемблі". Це буде неймовірно принципове протистояння – Англія – ​​Шотландія. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Звичайно, господарі фаворити. Але немає абсолютно ніяких сумнівів, що підопічні Стіва Кларка покажуть характер, і просто так 3 очка не віддадуть.