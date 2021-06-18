Швеция – Словакия

Первый матч 18 июня, в рамках 2 тура группового этапа ЧЕ, состоится в России на "Газпром Арене". В 16:00 по киевскому времени на поле выйдут сборные команды Швеции и Словакии, представляющие группу Е.

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Несмотря на то, что шведы и словаки считаются крепкими европейскими сборными, в данной паре есть однозначный фаворит – Швеция.

Хорватия – Чехия

18 июня в 19:00 пройдет вторая игра этого дня. На "Хэмпден Парк" в Глазго Хорватия будет принимать Чехию.

Несмотря на то, что подопечные Златко Далича являются финалистами крайнего чемпионата мира, букмекер верит в их силу. Если же верить котировкам, команды имеют примерно равные шансы на то, чтобы взять 3 очка. Ничего удивительного в этом нет, ведь состав балканцев после мирового первенства здорово изменился, и не в лучшую сторону.

Англия – Шотландия

Последняя игра 18 июня на первенстве Европы пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли". Это будет невероятно принципиальное противостояние – Англия – Шотландия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Конечно, хозяева фавориты. Но нет абсолютно никаких сомнений, что подопечные Стива Кларка покажут характер, и просто так 3 очка не отдадут.