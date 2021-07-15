П'яткою на Ярмоленка: розкішний асист Караваєва увійшов до найкращих на Євро-2020
15 липня 2021 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:УЄФА
УЄФА відзначила неймовірний асист Олександра Караваєва у матчі проти Північної Македонії на Євро-2020. Захисник віддав красиву передачу п'яткою на Андрія Ярмоленка.
Відзнака для Караваєва
На сайті УЄФА з'явилось відео з найкращими гольовими передачами чемпіонату Європи-2020. У список потрапив асист українського захисника Олександра Караваєва.
Оце так УЄФА включив матч за участю збірної України до списку найкращих на Євро-2020: відео
Динамівець після подачі з кутового зробив розкішну передачу п'яткою на капітана збірної Андрія Ярмоленка. Гравець Вест Хема результативно завершив атаку у грі другого туру групового раунду проти Північної Македонії.Гол на 29-й хвилині став першим у матчі. Нагадаємо, що поєдинок завершився перемогою України, яка стала для неї дебютною на Євро-2020 (2:1). Другий гол українців забив нападник Роман Яремчук.
Відео найкращих асистів чемпіонату Європи дивіться за посиланням.
Найкращі асисти Євро-2020
- Мехле (Чехія)
- Стерлінг (Англія)
- Бейл (Уельс)
- Забітцер (Австрія)
- Караваєв (Україна)
- Погба (Франція)
- Торрес (Іспанія)
- Де Брюйне (Бельгія)
- Цубер (Швейцарія)
- Роналду (Португалія)
- Муньє (Бельгія)
- Тріпп'є (Англія)
Відео передачі Караваєва на Ярмоленка