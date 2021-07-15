П'яткою на Ярмоленка: розкішний асист Караваєва увійшов до найкращих на Євро-2020

УЄФА відзначила неймовірний асист Олександра Караваєва у матчі проти Північної Македонії на Євро-2020. Захисник віддав красиву передачу п'яткою на Андрія Ярмоленка.

Відзнака для Караваєва

На сайті УЄФА з'явилось відео з найкращими гольовими передачами чемпіонату Європи-2020. У список потрапив асист українського захисника Олександра Караваєва.

Оце так УЄФА включив матч за участю збірної України до списку найкращих на Євро-2020: відео

Динамівець після подачі з кутового зробив розкішну передачу п'яткою на капітана збірної Андрія Ярмоленка. Гравець Вест Хема результативно завершив атаку у грі другого туру групового раунду проти Північної Македонії.

Гол на 29-й хвилині став першим у матчі. Нагадаємо, що поєдинок завершився перемогою України , яка стала для неї дебютною на Євро-2020 (2:1). Другий гол українців забив нападник Роман Яремчук.

Відео найкращих асистів чемпіонату Європи дивіться за посиланням.

Найкращі асисти Євро-2020

Мехле (Чехія)

Стерлінг (Англія)

Бейл (Уельс)

Забітцер (Австрія)

Караваєв (Україна)

Погба (Франція)

Торрес (Іспанія)

Де Брюйне (Бельгія)

Цубер (Швейцарія)

Роналду (Португалія)

Муньє (Бельгія)

Тріпп'є (Англія)

Відео передачі Караваєва на Ярмоленка