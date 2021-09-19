Розкішне повернення у Манчестер: Роналду оновив особистий гольовий рекорд

Повернення Кріштіану Роналду у Манчестер Юнайтед можна назвати ідеальним. Португалець забиває у кожному матчі та оновив свій же рекорд.

Неймовірне повернення Роналду

Черговою жертвою Кріштіану Роналду став Вест Хем. Португальський футболіст вийшов у стартовому складі "червоних дияволів".

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Вже на 35-й хвилині Роналду розмочив нулі на табло стадіону Вест Хема. Нападник зрівняв рахунок на табло. До цього "молотобійці" повели у рахунку завдяки голу Саїд Бенрахми.

Арена Вест Хема стала 66-м стадіоном, на якому забив Кріштіану. Гравець збірної Португалії утримує лідерство у такому рейтингу. Найближчим його конкурентом є швед Златан Ібрагімович. "Король" футболу зі Швеції відзначався на 64-х стадіонах.

Це четверте взяття воріт від Роналду у трьох матчах в усіх турнірах після свого повернення у Манчестер.