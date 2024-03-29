Росіянин на розігріві: відомий андеркард бою Усик – Ф'юрі

Стало відомо, хто проведе поєдинки в андеркарді бою Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. Серед інших, вийде в ринг колишній суперник українця Майріс Брієдіс, а також росіянин Сергій Ковальов.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Став відомий андеркард бою Усик – Ф'юрі

Стало відомо, що в андеркарді пройде бій Франка Санчеса та Агіта Кабайєла, а переможець, ймовірно, стане обов'язковим претендентом на титул WBC надважкої ваги.

У крузервейті за титул IBF поб'ються Джей Опетая та колишній опонент Усика Майріс Брієдіс. За титули IBF та IBO у другій напівлегкій вазі змагатимуться Джо Кордіна та Ентоні Какейс.

У ринг повернеться 40-річний росіянин Сергій Ковальов, який проведе бій з Робіном Сафаром. До бою Усика і Ф'юрі 18 травня кард повинен поповнитися ще 1-2 боями.

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.