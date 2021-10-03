Розбив Баварію: півзахисник Динамо U-19 – найкращий гравець тижня у Юнацькій лізі УЄФА
Джерело:інстаграм UEFA Youth League
Динамо сенсаційно розгромило Баварію у Юнацькій лізі УЄФА. Футболіст киян Самба Діалло отримав відзнаку від УЄФА.
Відзнака УЄФА
Півзахисник київської команди U-19 Самба Діалло провів неймовірний матч проти суперника з Мюнхена. Футболіст став найкращим гравцем тижня у рамках групового етапу Юнацької ліги УЄФА.
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18-річний Діалло оформив дубль у ворота Баварії. А Динамо переграло суперника з розгромним рахунком 4:0. Відзначимо, що це друга перемога для киян. У першому турі столичний клуб переграв Бенфіку. Також Самба у компанії з іншим динамівцем Назаром Волошином потрапив у символічну збірну туру.
Діалло – гравець тижня / Фото з instagram.com/uefayl
Після такої феєричної гри Діаллом зацікавився топовий клуб – Манчестер Сіті, за який виступає українець Олександр Зінченко.
Хто такий Самба Діалло: коротко
- Сенегальський футболіст став гравцем Динамо лише влітку 2021 року та відразу влився у юнацьку команду киян. Угода Діалло з київським клубом розрахована до червня 2022 року.
- Самба відіграв за Динамо U-19 два матчі, у яких забив 2 голи.