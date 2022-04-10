Національна команда успішно виступила на турнірі
Змагання у Румунії є одними із важливих стартів перед двома міжнародними турнірами: чоловічим чемпіонатом Європи та жіночим чемпіонатом світу. Турнір тривав 5 днів, повідомляє 24 канал.
Читайте також Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик – Джошуа
Наші спортсмени боролися за 25 комплектів нагород (13 у чоловіків, 12 – у жінок).
За підсумками змагань українські боксери виграли 11 нагород. Дві з них стали золотими – їх здобули Тетяна Коб (до 52 кілограмів), а також Анна Лисенко (до 66 кілограмів).
Підсумкові результати українців
- "Золото": Тетяна Коб (до 52 кілограмів), Анна Лисенко (до 66 кілограмів)
- "Срібло": Андрій Єфимович (до 48 кілограмів), Валерія Єрошенко (до 57 кілограмів)
- "Бронза": Анна Охота (до 48 кілограмів), Дар'я-Ольга Гутаріна (до 50 кілограмів), Марія Сєдая (до 70 кілограмів), Олеся Крисюк (до 81 кілограмів), Ярослав Михалушко (до 67 кілограмів), Іван Сапун (до 80 кілограмів), Кирило Ламах (до 86 кілограмів).