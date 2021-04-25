Роуз Намаюнас брутальним кіком в голову нокаутувала Чжан: відео

У Джексонвіллі, штат Флорида, США відбулося шоу UFC 261. У рамках другої за значущістю події зустрілися американка Роуз Намаюнас та китаянка Вейлі Чжан.

Намаюнас відібрала титул UFC

Роуз Намаюнас завоювала чемпіонський пояс UFC у рамках жіночої мінімальної ваги. Намаюнас знову стала чемпіонкою UFC.

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Американка вже в першому раунді нокаутувала Вейлі Чжан.

Роуз добре рухалася, залишаючись поза зоною досяжності потужних ударів суперниці. Вирішальний кік американка почала з обманного фінта.

Показала лоу-кік, але пробила тією ж ногою у голову. Чжан звалилася на канвас, отримала ще декілька ударів, після чого рефері зупинив бій.

Для Намаюнас це 13 перемога у 17 боях. Ще чотири рази американка програвала. Натомість Чжан зазнала тільки другої невдачі у 23 поєдинках. Переможна серія китаянки тривала 21 бій.