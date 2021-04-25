П'ятий вдалий захист Бій відбувся відразу після поєдинку між Хорхе Масвідалем таКамару Усманом, у якому перемогу святкував останній. Шевченко ж вийшла в октагон, щоб п'яте захистити чемпіонський титул. Як це булоУсман захистив титул чемпіона, відправивши Масвідаля у глибокий нокаут: відео Вже з перших секунд Шевченко показала, хто головна фаворитка цього протистояння. Валентина взяла ініціативу у свої руки завдякиуспішнимтейкдаунамі ударамзверху упартері. У другому раунді бій продовжився за ідентичним сценарієм. Боєць з Киргизстанупісля чергових тейкдаунів нанесла декілька потужних, а головне влучних ударів у голову суперниці. Суддя через кілька секунд після таких комбінацій зупинив бійку та не дав добити бразилійку. Шевченко здобула перемогу технічним нокаутом тап'ятий раз поспіль вдало захистила титул, яким колись теж володіла Андраде. Відео нокауту