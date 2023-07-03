Перший скальп знято: Ротань прокоментував історичний вихід України на Олімпіаду та півфінал Євро

Молодіжна збірна України з футболу провела неймовірний матч проти Франції в чвертьфіналі Євро. Попри невдалий старт, підопічні Ротаня зібралися та змогли здобути впевнену перемогу над одним із фаворитів турніру.

Головний тренер молодіжної збірної України підбив підсумки чвертьфінального матчу на Євро-2023. "Синьо-жовті" здолали однолітків із Франції з рахунком 3:1 та вперше в історії здобули для нашої країни путівку на Олімпіаду.

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Франція не дозволила реалізувати план на гру на початку, але підопічні змогли адаптуватися

У першу чергу Руслан Ротань присвятив перемогу воїнам, завдяки яким його команда має можливість прославляти Україну на футбольних полях та віддав належне грі збірної Франції, яка краще увійшла у гру.

Це моя робота. Моя улюблена робота. Я дійсно щасливий, але більше щасливий за футболістів, нашу країну. Варто сказати, заради кого ми тут виступаємо – це наші воїни. Ця перемога для них. Вважаю, що збірна Франції потужно розпочала матч, він пішов не по нашому сценарію. Ми з перших хвилин прагнули взяти під контроль м'яч, але дуже вміло вивчили нас французи, перекрили середину поля та великою кількістю накривали наших півзахисників. Початок матчу був не за нами, але мені сподобалася реакція на пропущений м'яч. Ми не розкисли, а за рахунок індивідуальної майстерності, командних дій, характеру змогли переламати цей матч та обіграли дуже потужну команду. Те, що на пресконференції сказав і зараз кажу: збірна Франції - одна з найсильніших команд на цьому турнірі. Мабуть, повторюся, кращими стають серед кращих. Перший скальп ми зняли, але через три дні нас чекає друга найкраща команда на цьому турнірі. Треба відновитися та добре підготуватися,

– прокоментував Ротань.

Головний тренер пояснив вихід у стартовому складі на позиції центрального форварда Дмитра Криськіва, а не класичної "дев'ятки" Данила Сікана:

"Це була наша стратегія, щоб Мудрик та Кащук витягувалися та йшли за спину. Дмитро витягував на себе центральних захисників. Наша стратегія, згоден, десь не спрацювала, нам передусім не вдалося взяти під контроль гру, ми великою кількістю опускали півзахисників назад. Не було структури, нас дійсно тиснули французи, які з перших хвилин почали пресингувати".

На думку Ротаня, індивідуальні якості гравців та характер зіграли головну роль у камбекі його команди у матчі з Францією.

Індивідуальні дії гравців – це передусім їхня майстерність. Я радий, що матч, який на початку вийшов невдалий, що у ньому зіграла і індивідуальна майстерність, і характер. Команда, яка не розкисла після пропущеного голу, знайшла сили і переборола. Додайте туди індивідуальну майстерність гравців наших і є результат. У другому таймі перебудувалися, і цей тайм вже був за нашим сценарієм. Рахунок на табло, що стосується гри, вважаю закономірним,

– зазначив наставник.

Також головний тренер молодіжки не оминув увагою історчний вихід на Олімпіаду та відповів на питання, хто буде тренувати команду на ОІ-2024 у Парижі:

"Чи буду тренувати збірну Олімпіаду? Мабуть, на це питання не відповім зараз. А те, що це дійсно досягнення для нашої країни, особливо у цей час, коли йде війна – скажімо так, для нашого народу це справжня родзинка, що наша команда матиме футбольну команду. Це буде вперше, гадаю, що це дуже-дуже гідно".

Наостанок Ротань поділився думками щодо суперника у півфінальному матчі, з яким його команда вже грала у груповому етапі та зіграла в результативну нічию 2:2.

Іспанія? Буде інший матч. Той, що був зараз з Францією, все буде інакше. У збірної Франції має дуже високу індивідуальну майстерність серед футболістів, Іспанія – інша команда: за рахунок взаємодії між собою, гарної структури, швидкої роботи з м'ячем - вважаю, що матч для нас буде ще важчим. Але ми маємо дивитися так, як і раніше: спершу на себе, як ми хочемо грати. Ну і найголовніше, мабуть, завдання №1 – відновлення,

– підсумував тренер.

. Півфінал молодіжного Євро-2023 з футболу Україна – Іспанія відбудеться у середу, 5 липня. Початок матчу о 22:00.