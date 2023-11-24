Пробили чергове дно: росЗМІ вигадали "втечу" української гірськолижниці у країну-агресора

Російські ЗМІ продовжують зашкварюватись на темі всього українського. Цього разу росіяни розганяють зраду у спортивній родині України.

Пропагандисти висвітлили новину про переїзд української гірськолижниці Анастасії Шепіленко у Росію. Начебто спортсменку зі своїм сином помітили на прогулянці вулицями Москви. До цього всього ще й російські ЗМІ додали коментар атлетки, яка ніби то дотримала свою обіцянку та втекла із України.

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Шепіленко: Їхні ЗМІ зовсім не замислюються, про що вони брешуть

Однак і тут російська преса вигадала інформацію із дуже великою помилкою. По-перше, Шепіленко прямо зараз перебуває у розташуванні збірної України, з якою готується до нового зимового сезону, та взагалі не є із когорти українських зрадників спорту. А по-друге, в Анастасії ще немає дітей.

Сама українська спортсменка вже відреагувала на фейкову брехню росіян у своєму профілі в інстаграмі. Шепіленко прикріпила декілька скриншотів із російських новин, які стосуються її "ніби то переїзду у Росію".

І як Росія завжди робить… їхні ЗМІ зовсім не замислюються, про що вони брешуть. Тут, якщо ви не знали, я переїхала до Москви та маю дитину (так написано у статті й показано у вкладеному відео статті),

– написала українська гірськолижниця.



Реакція Шепіленко на брехню росЗМІ / Скриншот із інстаграму Анастасії

Зрадників в українському спорті і так вистачає, але Росія хоче спричинити ще більший розколот усередині.

Анастасія Шепіленко – 23-річна українська гірськолижниця, учасниця Олімпійських ігор-2022 у Пекіні та чемпіонатів світу.