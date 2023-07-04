Можуть провести кубок болота: Росію позбавили права на проведення чергового престижного турніру

Після початку повномасштабного вторгнення Росія продовжує вбивати свій спорт. Країні-агресорці вдається на багатьох напрямках лобіювати свої інтереси завдяки МОК та подібним "миротворцям", але їхати на її територію бажаючих немає.

До поважних організацій, за які не соромно під час великої війни, додалася Європейська федерація гандболу. Вона забрала у Росії право проводити жіночий чемпіонат Європи-2026, який повинен був відбутись "запорєбріком",

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Агресору не місце у цивілізованому світі

Ще у 2021 році Росія виграла тендер на проведення чемпіонату Європи без конкуренцї. Тоді заявка росіян залишилася єдиною після того, як Данія, Норвегія і Швецію відкликали спільний проект. Але після кривавих дій щодо України від жалюгідного геополітика та його населення, Росію позбавили права проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу у 2026 році.

Таке рішення було прийнято за рішенням виконкому Європейської федерації гандболу.

Звернули увагу на ситуацію з жіночим Євро-2026, який довірили Росії в листопаді 2021 року. Після засідання виконкому провели консультації з Федерацією гандболу Росії, за підсумками яких ухвалили рішення шукати альтернативного господаря турніру

– йдеться в офіційній заяві федерації.

. Наступний чемпіонат Європи з гандболу відбудеться у 2024 році. Його разом проведуть Швейцарія, Австрія та Угорщина. Росії там також не буде.