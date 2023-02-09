Міжнародна федерація плавання забрала у ворожої країни ще один престижний старт – чемпіонат світу з водних видів спорту, який у 2025 році повинен був відбутись у Казані. Росія стала країною-господаркою цих змагань ще у далекому 2019 році, але "шота случілось".

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Здоровий глузд та приклад для МОК

Змагання з водних видів спорту перенесли до Сінгапуру, який зможе гідно прийняти подібний старт.

World Aquatics показує свій здоровий глузд, на відміну від Міжнародного олімпійського комітету, який хоче всидіти на двох стільцях одночасно. МОК хоче допустити представників ворожих країн до Олімпіади-2024, яка відбудеться у французькому Парижі.

Міжнародна федерація плавання забирає у Росії вже далеко не перші змагання. Раніше все та ж Казань після повномасштабного вторгнення Росії в Україну втратила право на проведення юніорської світової першості, яку перенесли до Перу.

Врожайний ЧС без Росії та Білорусі

Також представників Росії та Білорусі не допустили до світової першості, яка у 2022 році відбулась в угорському Будапешті.

У столиці Угорщини українці завоювали аж 10 нагород. Найбільшу ж кількість медалей "синьо-жовті" здобули в артистичному плаванні – 7 нагород, 2 з них – золоті. У медальному заліку збірна України посіла 8-ме місце. Цей результат став найкращим за останні 19 років для команди.

Нагадаємо, що на ЧС з водних видів спорту спортсмени змагаються у чотирьох змаганнях – плаванні, стрибках у воду, синхронному плаванні та водному поло.

Відзначимо, що росіяни та білоруси відсторонені майже від усіх змагань. Однак є такі "унікуми" (тенісні асоціації), які досі допускають представників ворожих країн до міжнародних змагань. Що є неприпустимою позицією, коли Росія щодня вбиває на фронті українських спортсменів.