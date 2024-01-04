Не отримали кваліфікацію: юнацькі Олімпійські ігри-2024 відбудуться без Росії та Білорусі

Російські та білоруські спортсмени не зможуть виступити на юнацькій Олімпіаді -2024. Жоден спортсмен не кваліфікувався на турнір.

Так відповіли у пресслужбі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на запитання, чи зможуть атлети з Білорусі та Росії взяти участь у змаганнях. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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У МОК відповіли на запит росЗМІ

"Жоден окремий нейтральний спортсмен не кваліфікований для участі в зимових юнацьких Олімпійських іграх 2024 року", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно оголосив про рішення щодо допуску росіян та білорусів до Олімпійських ігор. Однак вони виступатимуть у нейтральному статусі, ообто без гімну і без прапора.

Наразі у пресрелізі МОК йдеться про 6 росіян і 5 білорусів. Комітет не уточнив, які саме з квот належать Росії, а які – Білорусі.

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