Росії та Білорусі не місце в Європі: представників країн-агресорів виключили з чергових змагань

Європейські Ігри-2023 пройдуть без спортсменів з Росії та Білорусі. Змагання пройдуть в Польщі влітку наступного року.

Через розв'язання війни проти України цивілізований світ відмежовується від Росії. Стосується це і спорту, де представників країн-агресорів відсторонюють від міжнародних змагань.

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Також страждають від дій свого самопроголошеного керівництва і Білорусь, яка фактично є співучасником геноциду українців. Тому не дивно, що і цю країну не допускають до турнірів.

Черговим змаганням, яке не захотіло бачити росіян та білорусів серед учасників, стали Європейські Ігри. Про дискваліфікацію на турнір 2023 року повідомив президент Олімпійських комітетів Європи Спірос Капралос.

Я знаю, що це питання турбує багатьох. Саме тому я маю чітко відповісти. За нинішніх обставин участь російських та білоруських спортсменів у Європейських Іграх-2023 неможлива,

– заявив Спірос.

Європейські Ігри пройдуть в червні 2023 року в Польщі, у Краковії та провінції Малопольска. Участь у змаганнях візьмуть близько 7000 спортсменів у 25 видах спорту.

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Переможці отримають путівки на Олімпійські Ігри-2024 у Парижі. Серед інших видів спорту на Європейських Іграх будуть представлені: