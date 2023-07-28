Не можуть довести нейтральність: агресорів до кінця року на змаганнях у стрільбі з лука не буде

У Берліні відбувся конгрес міжнародної федерації стрільби з лука. На ньому розглядалося питання допуску спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі.

Міжнародна федерація стрільби з лука (World Archery) за підсумками конгресу вважає малоймовірним повернення лучників з Росії та Білорусії до змагань у 2023 році. Про такі висновки повідомила пресслужба організації та пояснила причину.

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Виникли проблеми з доведенням нейтральності

Після початку повномасштабної загарбницької війни Росії проти України World Archery усунула у 2022 році спортсменів із країн-агресорок від змагань під своєю егідою. Після рекомендації МОК допустити цих атлетів до змагань у нейтральному статусі, виконком World Archery попередньо схвалив повернення лучників з Росії та Білорусі, але з певними умовами.

Організація визначила п'ять пунктів для росіян та білорусів, яким треба відповідати, щоб мати нейтральний статус. Листи з описом умов були надіслані національним федераціям Росії та Білорусі у травні 2023 року. Проте досі їм не вдалося підтвердити свою нейтральність.

Російська федерація відповіла, що працює над зняттям обмеження на надання персональних даних, а ось білоруська – не подаватиме жодних заявок через позицію федерації України стосовно місцевих лучників. Через це Міжнародна федерація стрільби з лука не може розпочати перевірку, адже не отримала офіційного схвалення запропонованого процесу від національних федерацій країн-терористок.

Віцепрезидент World Archery Йорг Брокамп, який є голової робочої групи стосовно допуску російських та білоруських лучників повідомив, що через проблеми з підтвердженням статусу нейтральності, повернення спортсменів з Росії та Білорусі у 2023 році є малоймовірним.

Якщо ми говоримо про нейтрального індивідуального спортсмена з Росії чи Білорусі, ми повинні дійти до п’ятого етапу перевірки, а ми досить далекі від цього. Така ситуація на даний момент, і ви, можливо, краще за мене знаєте календар і всі міжнародні події, заплановані на 2023 рік. Думаю, я можу сказати, що в 2023 році у нас не буде ні російських, ні білоруських спортсменів на жодних змаганнях,

– заявив Брокамп.

. Основними змаганнями у стрільбі з лука у 2023 році є чемпіонат світу, який розпочинається вже 31 липня, а також Кубок світу у Парижі, що відбудеться з 15 по 20 серпня. Реєстрація на обидва турніри вже завершена.