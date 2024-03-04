Повернули гроші та очки: російському тенісисту зменшили покарання за брутальну лайку на суддю

Росіянин Андрєй Рубльов, який виступає у нейтральному статусі, отримав дискваліфікацію за ганебну поведінку під час турніру в Дубаї. Після апеляції тенісисту пом'якшили покарання.

У півфінальному матчі хардового турніру АТР 500 у Дубаї росіянин Андрєй Рубльов грубо вилаяв лінійного суддю, назвавши його "дебілом". Поєдинок одразу зупинили та присудили перемогу Олександру Бублику з Казахстану.

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Неспівмірні призові та штраф за лайку

Крім цього, Рубльова позбавили призових та набраних на турнірі очок. Це дуже не сподобалося представнику країни-агресорки. Він подав зустрічну апеляцію, яку частково задовольнили.

Тенісисту присудили штраф у розмірі 36 тисяч 400 доларів, але повернули призові за вихід до півфіналу – 157 тисяч 755 доларів. Також Рубльову залишили набрані бали.

"ATP розглянула апеляцію Андрєя Рубльова, подану після того, як гравця було знято з півфіналу турніру категорії ATP-500 у Дубаї. У процесі розгляду апеляції було враховано свідчення гравця, офіційних осіб, а також вивчено всі наявні відео та аудіоматеріали.

Апеляційний комітет дійшов висновку, що окрім позбавлення права на участь у матчі, звичайні покарання, пов'язані з невиконанням зобов'язань, а саме втрата рейтингових очок та призових грошей за весь турнір, були б невідповідними. Таким чином, Рубльов зберіг раніше зароблені очки та призові за турнір", – йдеться у коментарі представника ATP.