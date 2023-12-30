Російські шахісти Даніїл Дубов та Ян Нєпомнящій зустрілися в рамках 11-го туру чемпіонату світу. "Запекла" гра суперників завершилася на 13-му ходу.

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Скандал на чемпіонаті світу

В очній партії Дубов та Нєпомнящій ходили лише кіньми. За 12 ходів не було побито жодної фігури. Після повернення на початкові позиції гросмейстери погодилися на нічию. За підсумком партії шахісти заробили по 0,5 бала.

Відео договірної партії Дубов – Нєпомнящій

Головний суддя турніру Іван Сировий запідозрив гравців у змові.

На мою думку, відповідальність за це лежить на обох гравцях, я вважаю, що вони спланували результат гри. Моя думка ґрунтується на ходах, які вони зіграли,

– аргументував своє рішення Сировий.

У підсумку Нєпомнящій та Дубов отримали по 0 балів замість 0,5. Шахісти подали апеляцію на рішення судді. Однак апеляційний комітет одноголосно відхилив оскарження російських гросмейстерів та підтримав Сирового.

Таким чином, після зняття балів Дубов посідає третє місце (12,5 бала), а Нєпомнящій четверте – 12 балів. Лідирує росіянин Владіслав Артєм'єв (13 балів), який за додатковими показниками випереджає норвежця Магнуса Карлсена.

Чемпіонат світу з бліцу

На кожну партію виділяється 3 хвилини з додаванням 2 секунди на хід, починаючи з першого ходу. Турнір грається протягом двох днів за швейцарською системою і складається з 21 туру (відкритий турнір) та 17 турів (турнір серед жінок). Загальний призовий фонд чемпіонату становить 350 тисяч доларів. Чемпіон відкритого турніру отримає 60 тисяч, а переможниця жіночого турніру – 40 тисяч доларів.