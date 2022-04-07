На російському "Матч ТВ" більше не транслюватимуть Кубок Англії

У Росії більше не транслюватимуть Кубок Англії. Про це повідомив генеральний продюсер "Матч ТВ" Олександр Тащин.

"Матч ТВ" припиняє показ матчів Кубка Англії

Раніше Футбольна асоціація Англії обурилася, що у Росії транслювали матчі Кубка Англії. АПЛ ще місяць тому призупинила контракт із російським телебаченням.

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На жаль, цього сезону ми більше не зможемо показувати на наших каналах Кубок Англії. Надавши сигнал для передачі "Матч ТВ", правовласники порушать санкційне законодавство Великобританії,

– написав Тащин.

Нещодавно російський телеканал перервав трансляцію матчу Бундесліги через банери на підтримку України.

Також "Матч ТВ" замінив кадри після виходу та голу Ярмоленка у Лізі Європи. Під час трансляції не було жодної української символіки.

А російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав плашку "Зупиніть вторгнення". Замість Stop Invasion там була емблема та назва іспанського чемпіонату.