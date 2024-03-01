Російський тенісист вилаявся на суддю на турнірі в ОАЕ: момент жорсткої лайки потрапив на відео
Російського тенісиста Андрія Рубльова дискваліфікували на турнірі ATP 500 у Дубаї. Все через його обурливу лайку.
У рамках півфіналу Рубльов зустрічався з представником Казахстану Олександром Бубликом. Наприкінці третього сету він вилаяв суддю російською мовою після ігрового моменту, пише 24 Канал.
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Росіянин обматюкав суддю на турнірі в Дубаї
Інший лайнсмен, який був поруч, розчув обурливі слова росіянина на адресу колеги. Тож він одразу звернувся до головного арбітра і супервайзера.
Після цього моменту судді ухвалили рішення зупинити матч і присудити перемогу Бублику.
Крім того, згідно з регламентом, після відсторонення Рубльов позбудеться всіх зароблених очок і призових за турнір.
Момент жахливої лайки потрапив на відео: дивитися
Підсумковий рахунок півфіналу – 6:7(4), 7:6(5), 6:5 на користь представника Казахстану.
Що відомо про тенісистів
- Рубльов є одним із найкращих російських тенісистів, він посідає п'яту сходинку в рейтингу ATP.
- З лютого 2022 року спортсмени з Росії та Білорусі виступають на тенісних турнірах у нейтральному статусі.
- Олександр Бублик народився в Росії. До 2016 року він представляв країну-агресорку, після чого почав грати за Казахстан. Там він є найкращим тенісистом країни. Він посідає 23-тю сходинку у світовому рейтингу.