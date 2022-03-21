Російського шахіста Карякіна дискваліфікували за підтримку війни проти України
Джерело:FIDE
Російський шахіст Сергій Карякін дискваліфікований на півроку – таке рішення винесла комісія з етики Міжнародної шахової федерації після того, як шахіст написав звернення Путіну, де висловив повну підтримку воєнних дій Росії в Україні.
Відповідне рішення 21 березня одноголосно ухвалила комісія з етики FIDE.
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"Комісія з етики вважає, що заяви Сергія Карякіна, які за його власним вибором і поданням можуть бути повʼязані з грою в шахи, шкодять репутації гри в шахи та/або ФІДЕ. Ймовірність того, що ці заяви завдадуть шкоди репутації особисто Сергія Карякіна, також велика", – вказано в документі.
Міжнародна шахова федерація (FIDE) раніше усунула збірні Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою, при цьому дозволивши шахістам із цих країн брати участь у особистих турнірах.
Що відомо про Карякіна
- Сергію Карякіну нині 32 роки. Він народився в українському місті Сімферополь. До 2009 року виступав за збірну України.
- Як український шахіст, став наймолодшим гросмейстером світу, маючи 12 років і 211 днів. У 2004 році в складі збірної України став переможцем Всесвітньої шахової олімпіади.
- У липні 2009 року отримав російське громадянство указом тодішнього президента Росії Дмитра Мєдвєдєва.