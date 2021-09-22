Російського гравця дискваліфікували на 48 матчів: він головою зламав ніс супернику

Російський футболіст Рашид Арсанукаєв у матчі австрійського чемпіонату вирішив повторити вчинок Зінедіна Зідана. Гравець головою врізав супернику в обличчя.

Дика поведінка росіянина

Сталось це у матчі Вікторія Брегенц – Гефіс-Заттайнс у дев'ятій за силою лізі Австрії. Наприкінці зустрічі Рашид Арсанукаєв вирішив використати фізичну силу на супернику.

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Російський футболіст пригадав вчинок легендарного француза Зінедіна Зідана. Він головою врізав супернику в обличчя.

Головний арбітр матчу негайно показав кривднику другу жовту картку, яка призвела до вилучення з поля. Арсанукаєв не погодився із рішенням судді та вирішив показати, за що дійсно потрібно карати. Росіянин головою вліпив в обличчя суперника. Результат – зламаний ніс у постраждалого. Супернику вже зробили операцію, тепер на нього чекає відновлення =, яке триватиме декілька тижнів.

Покарання після звірського вчинку

А от у поліції зафіксували цей інцидент та вже передали до суду. Арсанукаєв вже отримав жорстке покарання у вигляді дискваліфікації на 48 поєдинків за удар головою.

Російський футболіст зможе знову вийти на поле аж восени 2023 року. Гравця вже виключили із команди.