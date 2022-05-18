Російського гімнаста, який вийшов на п'єдестал з літерою "Z", дискваліфікували на один рік
Джерело:FIG
Російський спортивний гімнаст Іван Куляк дозволив собі неприпустиме на етапі Кубка світу у Катарі, що відбувся в березні. Спортсмен вийшов на церемонію нагородження з літерою "Z" на формі.
Росіянин понесе покарання за свій вчинок
Організатори турніру відразу ж відреагували на нахабний вчинок росіянина. У Міжнародній федерації гімнастики (FIG) заявили, що така витівка Куляка не залишиться поза увагою.
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Етап Кубку світу зі спортивної гімнастики у Катарі був останнім для представників Росії. Оскільки вже в березні проти представників країни-агресора застосували санкції. Проте їм дозволили виступити, оскільки самі атлети прибули на турнір.
Вони виступали під нейтральним статусом: їх позбавили гімну та прапора.
Росіянин Куляк посів на 3-тє місце у паралельних брусах. Він вийшов на п'єдестал з літерою "Z", що є неприпустимим для всього цивілізованого світу. Оскільки саме ця буква є символом окупантів, які вдерлися на територію України.
Зазначимо, що на найвищій сходинці перебував український атлет – Ілля Ковтун.
У Міжнародній федерації гімнастики вже оголили покарання для російського атлета.
Спортивні санкції проти Куляка
- Результат росіянина на етапі Кубка світу в Досі анульовано. Він вважається дискваліфікованим і має повернути бронзову нагороду, а також призові за неї (500 франків або еквівалент у доларах). Імовірно, медаль перейде азербайджанцю Івану Тіхонову, який посів четверте місце.
- Куляку заборонена участь у будь-яких змаганнях або подіях під егідою FIG чи організованих будь-яким її членом на один рік (від 17 травня). Наразі російські спортсмени в будь-якому разі безстроково усунені від змагань через повномасштабне вторгнення їхньої країни в Україну. Тож, якщо бан досі діятиме через рік, до дискваліфікації Куляка додадуть ще шість місяців від моменту, коли буде знято заборону на участь росіян.
- Куляк зобов'язаний додатково заплатити штраф сумою 2000 швейцарських франків як компенсацію за витрати комісії на роботу над його справою.
Натомість комісія не знайшла порушень правил з боку голови російської делегації Валєнтіни Родіоненко та тренера гімнаста Ігоря Калабушкіна, тож жодного покарання вони не нестимуть.
Куляк має право подати апеляцію на рішення фонду впродовж 21 дня.