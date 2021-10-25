Російського чемпіона світу спіймали на вживанні допінгу

Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) тимчасово відсторонило російського штангіста Родіона Бочкова за порушення антидопінгових правил.

Бочков відсторонений на підставі даних московської лабораторії. У допінг-пробі важкоатлета, яка була взята в 2012 році, виявлений стероїдний метаболіт дегідрохлорометіл-тестостерон.

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"Спортсмен був проінформований про справу і тимчасово відсторонений від роботи до вирішення справи. Він має право зробити запит на перегляд проби Б", – наголошується в повідомленні.

Що відомо про Бочкова