Російський тенісист до крові розбив ракеткою коліно через програний матч: відео

Російський тенісист Андрій Рубльов доволі швидко програв у чвертьфіналі турніру в іспанській Барселоні. Розчарований поразкою, він до крові розбив своє коліно ракеткою.

У чвертьфіналі Рубльов зіграв проти італійця Янніка Сіннера. І програв йому перший сет 6:2.

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У другому сеті між тенісистками точилася запекла боротьба. Тож справа дійшла до тай-брейку. І там сильнішим знову виявився італійський тенісист.

Розлючений через це Рубльов почав бити себе ракеткою ще на корті. І до крові розбив своє коліно.