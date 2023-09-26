СБУ виявила у головного тренера збірної України з хокею російський паспорт
Джерело:Телеграм-канал Олени Курбанової
Скандальна ситуація виникла у вітчизняному хокею. Головний тренер національної команди України з цього виду спорту Вадим Шахрайчук виявився громадянином країни-терористки.
20 вересня Федерація хокею України відсторонила від роботи зі збірною головного тренера Вадима Шахрайчука. Проте про причини такого рішення не повідомлялося. Тоді такі дії у Федерації назвали проміжними.
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За інформацією ЗМІ, Служба безпеки України у тренера збірної виявила російське громадянство. Про це голова СБУ Василь Малюк проінформував міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта ще у травні 2023 року. Однак тоді реакції Федерації та міністерства не було.
У листі СБУ зазначається, що Вадим Шахрайчук набув російське громадянство у 2008 році. На даний час паспорт РФ залишається дійсним.
Лист СБУ до Вадима Гутцайта / телеграм-канал Курбанова
Російський паспорт Вадима Шахрайчука / телеграм-канал Курбанова
- Нагадаємо, що Вадим Шахрайчук очолив збірну України у 2021 році. В новому сезоні 49-річний тренер поєднує роботу в національній команді з посадою у клубі Київ Кепіталз.
- Під час ігрової кар'єри Шахрайчук виступав за низку російських клубів. Саме тоді він міг отримати паспорт з двоголовою куркою на обкладинці.