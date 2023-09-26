Колишній друг Верняєва потрапив під санкції Канади: гімнаст очолює путінську "Юнармію"

26 вересня 2023, 15:52
Читать новость на русском

Джерело:

Inside the Games

Російська Федерація давно використовує спорт у своїх пропагандистських цілях. Тож не дивно, що у санкційних списках опинився олімпійський чемпіон країни-агресорки.

Уряд Канади оновив санкційний список осіб, які підтримують військову агресію Росії проти України. До переліку потрапив олімпійський чемпіон Токіо-2020 Нікіта Нагорний.

Читайте також Некомфортно поруч з терористами: Фінляндія не поїде на чемпіонат світу з гімнастики

Олімпійський чемпіон під санкціями

Відомий гімнаст очолює в Росії мілітаристську дитячу організацію "Юнармія". Нагорний активно підтримує божевільного диктатора Путіна та навіть брав участь у військовому параді на 9 травня 2022 року.

Крім того, "нейтральний" росіянин у 2016 році отримав офіцерське звання в складі Росгвардії. Очевидно, в розумінні Росії це і є "спорт внє політікі".

Зазначимо, що Канада запровадила санкції проти 42 фізичних та 21 юридичних осіб. Офіційний сайт канадського уряду пояснив, що підсанкційні особи "залучені або пов'язані з протизаконним та масовим переміщенням Кремлем українських дітей, російською дезінформацією та ядерним сектором РФ".

Що відомо про Нікіту Нагорного

  • 26-річний Нікіта Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії.
  • На Олімпійських іграх-2016 здобув срібну медаль у командній першості зі спортивної гімнастики.
  • На Іграх-2020 у Токіо Нагорний здобув три нагороди: "золото" в командній першості та дві "бронзи" – у багатоборстві та вправах на перекладині.
  •  У грудні 2022 року Нагорний потрапив до списку 55 російських спортсменів, проти яких Верховна Рада запровадила санкції через підтримку війни проти України.
  • До початку військової агресії Росії український гімнаст Олег Верняєв товаришував з Нагорним та навіть фотографувався під час спільних змагань.
Автор: Сергій Шаховець