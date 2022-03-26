Російський фашизм може досягти інших країн, – українські фігуристи прокоментували виступ на ЧС

Українська пара Максим Нікітін та Олександра Назарова зуміли потрапити на чемпіонат світу з фігурного катання. Вони виступили без підготовки, а замість яскравих костюмів була тренувальна форма.

"Не лише для України, але й для всього світу"

Українська пара пробилася до фіналу довільного танцю на чемпіонаті світу. Олександра та Максим посіли 16-те місце.

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Проте вони знялися з турніру, зазначили, що це рішення прийняли через "особисті причини".

Фігуристи представляють Харків. Тривалий час вони рятувалися від обстрілів російських окупантів. Останній місяць Назарова та Нікітін провели без підготовки і тренувань.

"Цей виступ був не лише для нас, але й для усіх українців. Сподіваємося, що підтримка від усіх глядачів на трибунах допоможе всій країні. Ми залишили Україну машиною (упродовж восьми днів ми подолали 600 кілометрів). Багато людей виїжджають, тож це зайняло трохи часу. Потім ми відлетіли з Варшави у Монпельє, це було неважко", – сказали спортсмени.

"Це непростий час. Не лише для України, але й для всього світу. Хочемо сказати усьому світу бути обачними, оскільки російський фашизм може досягти інших країн", – зазначили Назарова та Нікітін.

Назарова вслід за Нікітіним також звернулася із закликом підтримки України. За основу їхнього виступу була взята пісня Джамали "1944", також була вставка "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

Ця музика надає можливість Україні не здаватися. Ми просимо усіх людей не здаватися та підтримувати один одного,

– наголосили фігуристи.

У четвертий змагальний день відбудеться виступ фігуриста Івана Шмуратка, який закриватиме програму виступів для України на турнірі.