Біжать немов щурі з тонучого корабля: побитий Усиком російський чемпіон змінив громадянство
Джерело:Міністерства спорту Вірменії
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Мурат Гассієв вирішив захищати кольори Вірменії. Раніше росіянин зустрічався на боксерському рингу з Олександром Усиком.
Відомий російський боксер Мурат Гассієв отримав громадянство Вірменії. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства освіти, науки, культури та спорту цієї країни.
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Намагається всидіти на двох стільцях
Заступник міністра спорту Вірменії Карен Гілоян прокоментував вибір боксера.
Дуже сподіваюся, що найближчим часом ви битиметеся, як представник Вірменії і як переможець піднімете наш прапор,
– сказав Гілояна.
Варто відзначити, що на зустрічі з міністром Гассієв сидів у куртці, на одному з рукавів якої був прапор держави-агресорки, а на іншому Вірменії.
Гассієв на зустрічі із заступником міністра / escs.am
Вже у новому статусі 3 березня Гассієв провів бій у Єревані проти колишнього футболіста Майка Балогуна. Ексросіянин переміг 39-річного американця нокаутом у другому раунді.