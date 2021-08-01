Вилаявся і показав нецензурні жести: російський боксер влаштував страйк на Олімпіаді

Російський боксер Мурад Алієв, який виступає за Францію, влаштував страйк після поразки на Олімпійських іграх. Боксера дискваліфікували, що неабияк його обурило.

Боксер програв через рішення рефері

У чвертьфіналі Олімпіади-2020 Алієв бився проти представника Великої Британії Фрейзера Кларка.

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Під час бою Алієв, на думку рефері, вдарив головою свого суперника. Це призвело до розсічення у Кларка. У результаті суддя присудив французу дискваліфікацію.

Алієв не погодився з рішенням суддів. Російський француз відмовився покинути ринг і влаштував страйк. Також він висловлював невдоволення, лаявся і показував непристойні жести.

Мурад сидів у кутку рингу близько 30 хвилин. Потім пішов разом з організаторами, але через 15 хвилин повернувся. Він залишався там ще близько 15 хвилин, після чого завершив страйк.

Це був мій спосіб показати, що рішення було несправедливим. Я хотів боротися з усією цією несправедливістю... Я тренувався все своє життя для цього і програв через рішення одного рефері,

– цитує боксера "Медуза".