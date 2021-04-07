Російських олімпійських чемпіонів Антюх та Сильнова дискваліфікували на чотири роки

Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував на чотири роки олімпійських чемпіонів з легкої атлетики Наталію Антюх та Андрія Сильнова за порушення антидопінгових правил.

Наталя Антюх та Андрій Сильнов були звинувачені у використанні заборонених препаратів на підставі доповіді Річарда Макларена.

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Термін відсторонення росіян відраховується з 7 квітня 2021 року. Окрім того, результати Антюх, показані з 30 червня 2013 року, та Сильнова з 8 липня 2013 року – анулюються. Таким чином росіяни будуть позбавлені титулів, медалей, очок, призових місць та грошей за участь в змаганнях в цей період.

Однак це ніяк не вплине на їх олімпійські нагороди. Антюх завоювала золото Лондона-2012 в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Також у неї срібло і бронза Афін-2004.

Сильнов є олімпійським чемпіоном 2008 року в стрибках у висоту.

Крім того, за порушення антидопінгових правил на вісім років дискваліфікована срібна призерка чемпіонату світу 2006 року в бігу на 800 метрів Олена Соболєва. Її результати, показані в період з 1 травня 2011 року до 15 грудня 2016 року, також анульовані.

На чотири роки відсторонена срібна призерка Універсіади-2013 у метанні молота Оксана Кондратьєва. Анульовано її результати, показані з 2 липня 2013 року до початку терміну дискваліфікації.