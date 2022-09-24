російських хокеїстів не пустять на матч НХЛ до Чехії

Американський хокей просто кишить російськими гравцями. Але в Європі з таким не надто планують миритися. Тож команди НХЛ опинилися у дещо скрутному становищі.

Команди НХЛ люблять грати свої матчі в Європі. Адже це допомагає розширювати ринок збуту. Тож і матч-відкриття нового сезону проведуть не в США чи Канаді, а в Чехії. 7 жовтня в Празі має відбутися матч між Нешвіллом та Сан-Хосе.

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Та в клубів перед цим матчем виникли проблеми. Адже там грає чимало росіян. А влада Чехії доволі однозначно заявила, що росіяни не отримають візи на цей матч. Цю інформацію підтвердили й Міністерстві закордонних справ Чехії у листі до НХЛ.

"Ми можемо підтвердити, що Міністерство закордонних справ Чехії надіслало листа до НХЛ, щоб вказати, що на даний момент Чехія або будь-яка інша держава Шенгенської зони не повинна видавати візи російським гравцям для в’їзду на нашій території", – заявив заступник міністра закордонних справ Мартін Смолек.

В НХЛ поки ніяк не відреагували на цей лист. Там вдають, що у росіян не буде проблем з тим, щоб потрапити до Чехії та зіграти матч.

Дещо інакше на це відреагували в Сан-Хосе. Головний менеджер команди Майк Грір висловив своє обурення. Він переконаний, що гравці ні в чому не винні, тож і не повинні нести відповідальність за війну, яку росія веде проти України. Хоча жоден з російських гравців в його команді не висловився проти війни.

Водночас Майк Грір заявив, що або вся команда відправиться до Праги на матч, або ніхто. Правда невідомо як на це відреагують в НХЛ, якщо матч таки не відбудеться через таку відмову.

У Сан-Хосе в основному складі двоє російських гравців – алєксандр барабанов та євґєній свєчніков. У Нешвілла – яков трєнін.

Варто відзначити, що 4 та 5 листопада свої матчі в Європі зіграють також Колорадо та Коламбус – у фінському Тампере. В складі перших числиться воротар алєксандр гєоргієв. А за Коламбус виступають владіслав гавріков та єгор чінахов.