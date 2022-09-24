Команды НХЛ любят играть свои матчи в Европе. Это ведь помогает расширять рынок сбыта. Так что и матч-открытие нового сезона проведут не в США или Канаде, а в Чехии. 7 октября в Праге должен пройти матч между Нэшвиллом и Сан-Хосе.

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Но у клубов перед этим матчем возникли проблемы. Там ведь играет немало россиян. А власти Чехии достаточно однозначно заявили, что россияне не получат визы на этот матч. Эту информацию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Чехии в письме НХЛ.

"Мы можем подтвердить, что Министерство иностранных дел Чехии направило письмо в НХЛ, чтобы указать, что на данный момент Чехия или любое другое государство Шенгенской зоны не должно выдавать визы российским игрокам для въезда на нашей территории", – заявил замминистра иностранных дел Мартин Смолек.

В НХЛ пока никак не отреагировали на это письмо. Там делают вид, что у россиян не будет проблем с тем, чтобы попасть в Чехию и сыграть матч.

Несколько иначе на это отреагировали в Сан-Хосе. Главный менеджер команды Майк Грир выразил свое негодование. Он убежден, что игроки ни в чем не виноваты, поэтому и не должны нести ответственность за войну, которую россия ведет против Украины. Хотя ни один из российских игроков в его команде не высказался против войны.

В то же время Майк Грир заявил, что либо вся команда отправится в Прагу на матч, либо никто. Правда, неизвестно как на это отреагируют в НХЛ, если матч таки не состоится из-за такого отказа.

В Сан-Хосе в основном составе два российских игрока – александр барабанов и евгений свечников. У Нэшвилла – яков тренин.

Следует отметить, что 4 и 5 ноября свои матчи в Европе сыграют также Колорадо и Коламбус – в финском Тампере. В составе первых числится вратарь александр георгиев. А за Коламбус выступают владислав гавриков и егор чинахов.