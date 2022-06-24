Російських та білоруських тенісистів відсторонили від престижного турніру ITF у Латвії

Російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на одному найбільших турнірів ITF, що відбудеться у липні в латвійській Лієпаї. Причини відсторонення спортсменів з країн-акресара організатори не сказали.

У Латвії виступили проти тенісистів з Росії та Білорусів

Журналіст навів у якості підтвердження скриншот зі сторіз в інстаграмі тенісистки Марини Мєльнікової. Спортсменка опублікувала повідомлення, яке надійшло їй на пошту.

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У листі йдеться про те, що Латвійський тенісний союз не дозволяє брати участі на турнірах, що відбуваються усередині країни гравцям з Росії та Білорусі. також росіянку попросили відмовитися онлайн від своєї заявки на участь у турнірі.

Згодом журналіст доповнив попередній твіт, вказавши, що листа Мєльнікова отримала від Міжнародної федерації тенісу (ITF). І зазначив, що у ньому не було вказано, чи відповідає це правилам щодо виступів тенісистів з Росії та Білорусі.

Що стало причиною відмові росіянам та білорусам

У червні латвійське видання Delfi повідомило, що проведення турніру під загрозою через участь у ньому тенісистів з Росії та Білорусі.

Місцева влада Ліепаї разом з організаторами турніру звернулися до ITF з метою отримання права відмовити гравцям з РФ і Білорусі в участі. І висловила готовність відмовитися від проведення турніру у разі, якщо Міжнародна федерація тенісу не ухвалить відповідне рішення.