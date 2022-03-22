Російських та білоруських хокеїстів відсторонили від участі в чемпіонаті Латвії

Спортсменам з Росії та Білорусі поступово закривають всі двері. Цього разу від них відмовилася Латвія.

Латвійська хокейна федерація ухвалила рішення про те, щоб у національному чемпіонаті більше не виступали гравці з російськими та білоруськими паспортами.

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У нинішньому сезоні в чемпіонаті Латвії виступали 15 росіян та 2 білоруси. Відповідне рішення ухвалили через повномасштабну війну в Україні.

Ще 1 березня Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) усунула збірні Росії та Білорусі від участі у матчах на невизначений термін

У Росії відібрали право на проведення Молодіжного чемпіонату світу 2023 року, який повинен був розпочатися наприкінці грудня у Новосибірську та Омську.

У НХЛ також оперативно відреагували на агресію Росії. Там заявили, що припиняють всі відносини діловими партнерами у РФ та призупиняють роботу російськомовних соціальних і цифрових медіасайтів.