Російські журналісти осоромилися питанням про прізвище Вернидуба під час інтерв'ю

Український тренер Юрій Вернидуб став справжньою сенсацією в європейському футболі. Російські журналісти вирішили взяти в нього інтерв'ю, але не змогли не зганьбитися.

Причиною для інтерв'ю стала друга поспіль перемога Шерифа в Лізі чемпіонів. Спочатку молдовська команда обіграла вдома донецький Шахтар, а після цього на виїзді – мадридський Реал.

Як це було Шериф Вернидуба сенсаційно обіграв Реал у Мадриді: відео голів

Та окрім футбольних тем, журналісти вирішили поставити питання і про прізвище Вернидуба. Правда зробили це недолуго, запитавши "коли ви все-таки вернете дуб?". А вже у самій відповіді Вернидуба допустилися помилки під час розшифрування інтерв'ю. Тренер згадує про казку, яку російські журналісти назвали "Кот и горошек". Хоча мова йшла про казку "Котигорошко".

Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, і інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід!

– заявив Вернидуб.

На не менш недолуге уточнення "дуб точно не вернете", українець відповів, що "він буде стояти вічно".



Російські журналісти осоромилися з питанням про прізвище Вернидуба / Скрін

Варте уваги "Туз у рукаві" Шерифа: скільки заробляє Вернидуб у клубі, який знищив Реал

Варто додати, що в цьому ж інтерв'ю російські журналісти не оминули можливості спитати про те, чи поїхав би Вернидуб тренувати до Росії. До цього він неодноразово заявляв, що не буде цього робити, допоки між нашими країнами триває війна. І зараз він знову підтвердив свої слова.

"Я вже говорив: ні. Якщо відносини налагодяться, то так. А зараз я свою позицію не буду міняти", – заявив Вернидуб.

Коли ж в нього спитали, що має змінитися, щоб він поїхав працювати до Росії, український тренер відповів "Коли ми почнемо жити так, як жили раніше. Я люблю свою країну і готовий покласти голову за неї".