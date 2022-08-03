Окупанти обстріляли район у Миколаєві, де мешкають батьки Харлан

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Зранку, 3 серпня, вони завдали ракетного удару по Миколаєву.

Харлан емоційно висловилася на адресу окупантів

Українська титулована фехтувальниця Ольга Харлан родом з Миколаєва. Їй неабияк боляче, коли вона бачить, як окупанти руйнують її рідне місто.

Читайте також Я молю їх звідти виїхати, – Харлан про батьків, які залишилися в Миколаєві

Під ранок 3 серпня ворог обстріляв Миколаїв. Ворожі снаряди влучили у спальні райони міста.

Як виявилося, у цьому районі проживають батьки Харлан. Про це вона написала у своїх соцмережах.

Військовий об'єкт? Це був супермаркет, магазин будматеріалів і житловий будинок. Вони знищують місто, знищують життя. Моя мама ходила в цей супермаркет щодня. Ненавиджу,

– написала спортсменка у своєму інстаграмі.

Сторіс шаблістки / Фото з інстаграму Харлан

Шаблістка звернулася до окупантів / Фото з інстаграму Харлан

Раніше спортсменка розповідала, що її батьки відмовляються покидати Миколаїв. Вони запевняють, що не можуть залишити будинок та роботу.

Шаблістка забрала до себе в Болонью сестру та племінника.

Спортсменка не мовчить про цинічні вчинки окупантів. У своєму інстаграмі вона розповідає світові про злочини російських загарбників.

Що відомо про обстріл Миколаєва