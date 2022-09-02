Перетворили на руїну
Спортивний комплекс потрапив під нічний обстріл, який відбувся 2-го вересня. Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300, які влучили у "Локомотив".
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Приміщення комплексу було поруйноване, а поблизу його утворились глибокі вирви від прильоту ракет.
Нічний обстріл Харкова / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова
Від удару постраждав басейн, сучасний зал боксу, який був відкритий перед початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. У цій спортивній арені готувались до змагань наші синхроністки, які є одними з найкращих у Європі та світі.
Також у спорткомплексі проводили змагання з волейболу, футзалу, баскетболу, гандболу та інших видів спорту.
Це світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" – чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор,
– написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, що на початку березня окупанти вщент знищили спортивний комплекс Харківського національного університету імені Каразіна "Уніфехт".
росіяни обстріляли СК "Локомотив" у Харкові / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова
Зруйнований СК "Локомотив" / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова