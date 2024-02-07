Російські спортсмени продовжують тікати з країни: титулований борець буде представляти Сербію

Все більше російських спортсменів змінюють своє громадянство, аби мати змогу виступати на міжнародній арені. Цього разу одного з них "прихистила" Сербія.

Чемпіон Європи з вільної боротьби Азамат Тускаєв відмовився від виступів за Росію. Спортсмен вирішив представляти Сербію. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про росіянина

Крім золота на Європейській першості, у колекції 30-річного спортсмена є срібло Кубка світу-2016, а також три медалі чемпіонатів Росії.

Оскільки Тускаєв представляв армійський клуб ЦСКА, можливо, на батьківщині його розглядатимуть як зрадника. Це можна спостерігати, наприклад, після зміни спортивного громадянства у віцечемпіонки Олімпійських ігор з фігурного катання Наталії Забіяко.

До речі, цікаво зазначити, що саме Сербію представляє чинний чемпіон світу у ваговій категорії Тускаєва (до 57 кілограмів) – Стефан Мічич.

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