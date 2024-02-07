Російські спортсмени продовжують тікати з країни: титулований борець буде представляти Сербію
Все більше російських спортсменів змінюють своє громадянство, аби мати змогу виступати на міжнародній арені. Цього разу одного з них "прихистила" Сербія.
Чемпіон Європи з вільної боротьби Азамат Тускаєв відмовився від виступів за Росію. Спортсмен вирішив представляти Сербію. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про росіянина
Крім золота на Європейській першості, у колекції 30-річного спортсмена є срібло Кубка світу-2016, а також три медалі чемпіонатів Росії.
Оскільки Тускаєв представляв армійський клуб ЦСКА, можливо, на батьківщині його розглядатимуть як зрадника. Це можна спостерігати, наприклад, після зміни спортивного громадянства у віцечемпіонки Олімпійських ігор з фігурного катання Наталії Забіяко.
До речі, цікаво зазначити, що саме Сербію представляє чинний чемпіон світу у ваговій категорії Тускаєва (до 57 кілограмів) – Стефан Мічич.
До США тікають російські фехтувальники
- Чотириразовий чемпіон світу серед юніорів Костянтин Лоханов, срібний призер Олімпіади-2020 у командній шпазі і дворазовий чемпіон Європи Сергій Біда та його дружина Віолетта втекли з РФ після вторгнення в Україну, а тепер хочуть стати громадянами США, щоб представляти Штати на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
- Подружжя Біда просили не розголошувати їхнє точне місцеперебування. Оскільки російські ЗМІ повідомили 27 грудня, що Міністерство внутрішніх справ оголосило двох фехтувальників у розшук.
- Теж саме стосується і багатьох російських фігуристів, які перебралися в країни Європи, аби виступати на турнірах.