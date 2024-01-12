Російські пропагандисти дали фейк про збірну Словаччини: їх жорстко розкритикували

На російському пропагандистському телеканалі "Матч ТВ" видали неправдиву інформацію щодо збірної Словаччини з Хокею. Зокрема, там сказали, що між словаками та росіянами планується товариський матч.

Пропагандисти заявили, що переговори між сторонами перебувають в активній фазі та передбачають кілька спарингів цього року. У Словаччині вже відреагували на цю заяву, пише 24 Канал.

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Як у Словаччині відреагували на вигадки росіян

У Федерації хокею Словаччини категорично спростували відповідну заяву. Там зазначили, що були просто шоковані такими вигаданими новинами, які не мають нічого спільного з реальністю та планами підготовки до світової паєрвенства-2024.

Жодних переговорів з Федерацією хокею Росії (ФХР) ми не вели і не плануємо проводити товариські ігри зі збірною Росії з хокею. Це вигадана інформація, походження якої ми не знаємо і яка нас шокувала. Ми рішуче відкидаємо подібні спекуляції, які без ще більше розколюють поляризоване суспільство,

– йдеться у заяві.

Покарання для збірної Ізраїлю

З початку війни в Україні світова спортивна спільнота почала відокремлюватися від російських команд. Більшість російських команд було дискваліфіковано з міжнародних змагань.

Хокей також не став винятком, де Росію та Білорусь відсторонили від участі в чемпіонаті світу. Однак, у своїй заяві Міжнародна федерація хокею (IIHF) не згадала війну, замість цього посилаючись на "питання безпеки".

Тепер ця організація вирішила застосувати подібні заходи щодо Ізраїлю, відсторонивши збірну цієї країни від участі в чемпіонаті світу також через "питання безпеки". Це, ймовірно, пов'язано з конфліктом Ізраїлю з бойовиками ХАМАС у Секторі Гази.