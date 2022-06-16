Російські клуби відсторонили від баскетбольної Євроліги

Санкції проти російського спорту ледь не з кожним днем починають збільшуватися. Проте навіть таких покарань замало представникам країни-агресора, аби прокоментувати божевільні дії своєї влади.

Чергові санкції для російського спорту

Російські клуби не зможуть узяти участь у Євролізі та Кубку Європи з баскетболу в сезоні-2022/2023. Відповідне рішення ухвалила Виконавча рада баскетбольної Євроліги.

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Рада погодила склад команд-учасниць на наступний сезон, серед яких не були включені клуби з Росії. Проте позиція організаторів також не є цілком зрозумілою, оскільки вони пояснили це рішення "подіями, пов'язаними з війною, що триває в Україні", питаннями безпеки учасників турніру, а також появою "труднощів для команд" через міжнародні санкції, які обмежують авіаподорожі й надання віз спортсменам, які проживають у Росії.

До того ж Євроліга керувалася рішеннями інших спортивних організацій, зокрема Міжнародного олімпійського комітету, УЄФА (футбол), ФІБА (баскетбол) та головних міжнародних федерацій з гандболу, хокею й волейболу.

У минулому сезоні Євроліги виступали три російські клуби: ЦСКА Москва, Унікс (Казань) і Зеніт (Санкт-Петербург).

Ці команди так і не дограли минулий сезон, оскільки проти російських клубів у лютому запровадили санкції, які пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії на територію України.

Раніше російські клуби разом із білоруськими були також недопущені й до Ліги чемпіонів.

Український Прометей був зазначений у списку команд, які організатори погодили для участі в Кубку Європи.