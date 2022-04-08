Гутцайт: Їм не місце поруч з нашими спортсменами

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував виключення зі складу збірної з фігурного катання Анастасії Шаботової.

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"Більшість свого часу вона тренувалась в Росії, але, ви знаєте, якщо спортсменка хоче брати участь і підіймати наш стяг, то до цієї війни були види спорту, де ми надавали можливість бути в збірній команді України. Вона була на Олімпійських іграх в складі збірної команди України й ми ж бачили, що вона класно виступала на Олімпійських іграх під "Щедрик"", – сказав Гутцайт.

Проте коли на території України розпочалася повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, фігуристка залишилася у РФ.

Але потім, коли почалася така ситуація і вона залишилась жити в Росії, тому ми її виключили зі складу збірної команди України. Все, на цьому ми закінчили,

– зазначив чиновник.

За його словами, Шаботова не прокоментувала війну, яку розпочала Росія.

"Ми розуміємо, що якщо спортсмени живуть там, або були на той час там, і вони не кажуть нічого проти, просто мовчать, то вони підтримують. Якщо підтримують – то їм не місце поруч з нашими спортсменами", – додав міністр.

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