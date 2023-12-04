Став відомий склад, у якому українська команда виступить на престижній Різдвяній гонці, яка традиційно проходить на "Фельтінс-Арені" у німецькому Гельзенкірхені. За "синьо-жовтих" побіжать лідери жіночої та чоловічої збірних – Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Читайте також: "Почуваюся чудово": Підручний – про готовність до повернення на Кубок світу

Джима та Підручний мали разом виступити у Гельзенкірхені ще торік

Цікаво, що минулого року Джима та Підручний теж були у заявці на гонку, але Дмитро не зміг взяти участь через травму, тому його замінив Антон Дудченко. Старт цього сезону Підручний через пошкодження також пропускав, але нещодавно відновився від нього, тож має повернутися до гонок вже на етапі у Гохфільцені.

Різдвяна гонка 2023 відбудеться 28 грудня на стадіоні футбольного клубу Шальке. Україна вигравала цю шоу-гонку двічі: у 2008 році не було рівних Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі, а в 2014-му тріумфували Валентина Семеренко та Сергій Семенов.