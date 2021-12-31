Російська телеведуча стала справжнім мемом: дівчина мовчки дивилася в камеру 17 хвилин

Російська телеведуча відзначилася незвичною поведінкою під час телевізійного ефіру хокейного матчу. Сталося це у перерві гри у Континентальній хокейній лізі у Казані.

"Мовчати та не рухатися"

Один ведучий обговорював з експертом події на майданчику за участю місцевої команди Ак Барс. Проте його колега не вимовила й жодного слова.

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Телеведуча 17 хвилин мовчки стояла та дивилася в камеру: дивіться відео



Лише наприкінці ефіру дівчина заговорила. Здалося, що це здивувало навіть самих її колег. Ролик у фейсбуці підписали, як "ведуча року".

Читачі навіть встигли потролити дівчину та виклали свій сценарій проведення ефіру у студії.



Читачі почали кепкувати над телеведучою / Фото facebook.com/alexandra.savraeva/videos