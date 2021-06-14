Російська поліція забрала прапор України у вболівальника під час перегляду матчу Євро-2020

Український вболівальник в Санкт-Петербурзі залишився без національного прапора під час перегляду матчу між збірними України та Нідерландів на Євро-2020. Український прапор в нього забрали російські поліцейські.
Історію про український прапор розповів вболівальник Арсен, який дивився матч Україна – Нідерланди в фан-зоні в Санкт-Петербурзі.
Водночас УЄФА засудила ганебну поведінку російських вболівальників на матчі Євро-2020
"Коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону, а повернувся він вже без нього. Ми дізналися у нього, що сталося. Він розповів, що поліцейські попросили прибрати, щоб п'яні росіяни, не дай бог, не докопалися", – розповів український вболівальник.
Сам Арсен теж мав проблеми з російськими правоохоронцями через національні символи. У фан-зону він прийшов у формі збірної України (правда не вказано, чи це нова форма з контуром України та гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!", чи попереднього зразка).
"Коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати", – розповів Арсен.
- Матч між збірними України та Нідерландів відбувся в неділю, 13 червня. Гра закінчилася перемогою нідерландців.
- Українська збірна, поступаючись по ходу матчу 2:0, зуміла забити два голи та зрівняти рахунок. Але після цього пропустила ще одного разу.
- У Росії агресивне ставлення до збірної України. Ще перед Євро-2020 там виступили проти форми збірної, на якій зображений контур України з окупованим Кримом, а також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- УЄФА спочатку відмовила росіянам, адже форма була перед тим погоджена. Але згодом змінила рішення. Гасло "Героям слава!" довелося приховати. Все решта – залишити.
- В Росії заявили, що за цю форму можуть затримати. А в Санкт-Петербурзі проводять обшуки в сувенірних крамницях на факт наявності форми збірної України.
- Санкт-Петербург – одне з міст, яке приймає Євро-2020. І за певних обставин, там свій матч може зіграти і збірна України.