Російська поліція забрала прапор України у вболівальника під час перегляду матчу Євро-2020

Український вболівальник в Санкт-Петербурзі залишився без національного прапора під час перегляду матчу між збірними України та Нідерландів на Євро-2020. Український прапор в нього забрали російські поліцейські.

Історію про український прапор розповів вболівальник Арсен, який дивився матч Україна – Нідерланди в фан-зоні в Санкт-Петербурзі.

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"Коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону, а повернувся він вже без нього. Ми дізналися у нього, що сталося. Він розповів, що поліцейські попросили прибрати, щоб п'яні росіяни, не дай бог, не докопалися", – розповів український вболівальник.

Сам Арсен теж мав проблеми з російськими правоохоронцями через національні символи. У фан-зону він прийшов у формі збірної України (правда не вказано, чи це нова форма з контуром України та гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!", чи попереднього зразка).

"Коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати", – розповів Арсен.